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Cronaca

A Como c'è il primo super computer quantistico d'Italia

Luigi Casillo

È la macchina da calcolo più potente d’Italia, ne esiste solo un’altra in Europa. Lo hanno battezzato “Volta B1” in omaggio ad Alessandro Volta, comasco di origini. Siamo stati alla presentazione, nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della morte del grande scienziato

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