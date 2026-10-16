Il sisma c'è stato, ma la magnitudo registrata è stata di 6.9 e non di 9.9 come annunciato dall'ente giapponese. La terra ha tremato alle 12:38 ora locale (le 5:38 in Italia) in mare, a circa 1.200 chilometri a nord-est dell’isola giapponese di Hokkaido, nel nord del Paese. L'allerta è stata poi ritirata

L'Agenzia meteorologica giapponese ha diffuso un'allerta per un terremoto di magnitudo 9.9 che avrebbe colpito molta parte del Paese, compresa Tokyo. Un allarme per quello che sarebbe potuto essere il sisma più forte mai registrato al mondo: basti considerare che quello che nel 2011 provocò il disastro di Fukushima ebbe una magnitudo di 9.0. L'allerta è poi stata ritirata perché si trattava di un errore.