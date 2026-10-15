In Italia non esiste un divieto nazionale che impedisca l'uso di stufe e camini. Tuttavia, le limitazioni locali sono una realtà concreta, introdotte dalle Regioni per ridurre il particolato atmosferico. Il parametro di riferimento è la "classe ambientale" (da 1 a 5 stelle), una certificazione introdotta dal D.M. 186/2017 e presente sul libretto dell'apparecchio. Le restrizioni colpiscono soprattutto il bacino della Pianura Padana (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna), area fortemente penalizzata dall'accumulo di polveri sottili.

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