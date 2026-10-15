Morti sospette in ambulanza, processo a Spada slitta al 22 ottobre

La difesa ha posto la questione della nullità della prima autopsia giudiziaria, sostenendo che all'imputato non sia stato consentito di partecipare. I parenti della vittima incontrano il presunto killer per la prima volta, il legale della famiglia: "Sconvolti" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato rinviato al prossimo 22 ottobre il processo a Luca Spada, il 28enne di Meldola, ex autista della Croce Rossa, accusato di aver ucciso l'85enne Deanna Mambelli, deceduta il 25 novembre 2025 durante il trasporto in ambulanza dall'ospedale di Forlì a una clinica privata per una riabilitazione post-intervento. Al centro dell'udienza tenutasi la mattina di giovedì 15 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Forlì, ha spiegato all'Adnkronos l'avvocato Massimiliano Starni (legale dei familiari della vittima), la questione della validità della prima autopsia giudiziaria: "Oltre ad esserci costituiti parte civile e aver proceduto con le questioni preliminari, è stata proposta la questione della nullità della prima autopsia giudiziaria, quella cioè su cui è fondato il processo nella sostanza", dal momento che "la difesa dell'imputato sostiene che a Spada non sia stato consentito di partecipare, mentre la procura e noi sosteniamo esattamente il contrario".

L'avvocato della famiglia: "Convinto che autopsia verrà dichiarata utilizzabile" Il nodo riguarda il fatto che il 28enne ha partecipato all'autopsia giudiziaria eseguita il giorno successivo alla prima, dopo che erano emersi gli elementi che lo avevano reso indiziato. "Nella prima fase, non potendo egli essere indagato per un mero sospetto - chiarisce Starni - la legge prevede che in un caso di morte venga eseguita l'autopsia: se emergono degli indizi contro qualcuno, viene ripetuta, consentendo all'indiziato di partecipare". Tutto è rinviato, per ora, al prossimo 22 ottobre, quando i giudici dovranno pronunciarsi nel merito. "Sono convinto che l'autopsia verrà dichiarata utilizzabile - afferma il legale - e sono assolutamente certo che a quel punto inizierà il processo, con i primi testimoni. Sono molto sereno". Potrebbe interessarti Morti ambulanza: "Spada seriale, spinta ossessiva e incontrollabile"