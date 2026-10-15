Cani guida per non vedenti, oltre 130 persone in lista d'attesa

Ogni anno vengono consegnati gratuitamente in media 40 esemplari a persone residenti sull'intero territorio nazionale, ma la capacità formativa attuale non riesce a soddisfare appieno la totalità delle richieste pervenute. L'appello del servizio Lions: ridurre la lista d'attesa
In Italia sono almeno 130 le persone non vedenti o ipovedenti attualmente in lista d'attesa per ricevere un cane guida, alleato fondamentale per la propria autonomia e libertà di movimento. È quanto segnala il Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti, che gestisce uno dei principali centri di addestramento per cani guida in Italia e che, in occasione del Mese della Vista, richiamata l'attenzione sulla necessità di investire in questa attività.
Appello Servizio Lions: addestrati 2.300 cani ma si può fare di più
Il Centro Lions sorge a Limbiate, nella provincia di Monza e della Brianza, e in 60 anni di attività ha addestrato e affidato quasi 2.300 cani guida. Ogni anno vengono consegnati gratuitamente in media 40 esemplari a persone residenti sull'intero territorio nazionale, ma la capacità formativa attuale non riesce a soddisfare appieno la totalità delle richieste pervenute. "Ridurre la lista d'attesa significa avviare alla formazione più cani e farli arrivare, al termine di un percorso complesso, a chi li ha richiesti", spiega Marco D'Auria, presidente del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate.
L'addestramento dei cani guida è un percorso lungo
Dopo la nascita, i cuccioli, in prevalenza di razza Labrador, vengono affidati a famiglie volontarie che ne curano la socializzazione e l'educazione di base fino al compimento di un anno. A quel punto tornano al Centro di Limbiate, dove iniziano l'addestramento specifico che dura in media sei mesi. Grazie a un metodo non coercitivo il cane impara a muoversi in contesti complessi: a evitare gli ostacoli, ad attraversare la strada, all'utilizzo dei mezzi di trasporto. Una volta completata la formazione, il cane viene abbinato alla persona in lista d'attesa basandosi sull'affinità delle reciproche caratteristiche ed esigenze. Il destinatario dell'animale viene quindi ospitato gratuitamente presso il Centro di Limbiate per un periodo di circa una settimana per imparare la convivenza con il cane guida. "Dietro ogni consegna ci sono famiglie, Puppy Walker, addestratori e veterinari, con costi importanti sostenuti in questi anni dai soci Lions e da tutti coloro che hanno scelto di contribuire", aggiunge D'Auria. "Oggi le persone in attesa sono oltre 130; si può fare ancora per accorciare i tempi: per questo chiediamo a tutti di aiutarci, nei limiti delle proprie possibilità".