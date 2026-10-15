Cani guida per non vedenti, oltre 130 persone in lista d'attesa

Ogni anno vengono consegnati gratuitamente in media 40 esemplari a persone residenti sull'intero territorio nazionale, ma la capacità formativa attuale non riesce a soddisfare appieno la totalità delle richieste pervenute. L'appello del servizio Lions: ridurre la lista d'attesa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In Italia sono almeno 130 le persone non vedenti o ipovedenti attualmente in lista d'attesa per ricevere un cane guida, alleato fondamentale per la propria autonomia e libertà di movimento. È quanto segnala il Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti, che gestisce uno dei principali centri di addestramento per cani guida in Italia e che, in occasione del Mese della Vista, richiamata l'attenzione sulla necessità di investire in questa attività.

Appello Servizio Lions: addestrati 2.300 cani ma si può fare di più Il Centro Lions sorge a Limbiate, nella provincia di Monza e della Brianza, e in 60 anni di attività ha addestrato e affidato quasi 2.300 cani guida. Ogni anno vengono consegnati gratuitamente in media 40 esemplari a persone residenti sull'intero territorio nazionale, ma la capacità formativa attuale non riesce a soddisfare appieno la totalità delle richieste pervenute. "Ridurre la lista d'attesa significa avviare alla formazione più cani e farli arrivare, al termine di un percorso complesso, a chi li ha richiesti", spiega Marco D'Auria, presidente del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate.