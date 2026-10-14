Crimini "per noia", cosa c’è dietro la violenza senza motivi?

Da Sharon Verzeni, uccisa a coltellate da uno sconosciuto in bicicletta, al 55enne accoltellato davanti a un bar di Milano da un passante mai visto prima. Fino alla ragazza sfregiata anche lei da uno sconosciuto mentre aspettava un treno della metropolitana. Cosa c’è dietro queste aggressioni impossibili da razionalizzare? Quali paure ancestrali muovono, e quanto siamo in grado oggi di capire queste forme di violenza? Ne abbiamo parlato con Andrea Di Nicola, ordinario di criminologia all’Università di Trento