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Napoli, difende le figlie e subisce pestaggio al Vomero: 8 identificati, 7 sono minori

Cronaca
©Ansa

Gli identificati sono sei ragazzi e due ragazze, tutti minorenni, tranne uno che aveva compiuto 18 anni il giorno prima dell’aggressione. Le indagini preoseguono alla ricerca delle altre persone coinvolte

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Sarebbero otto, finora, i giovani identificati come responsabili dell’aggressione avvenuta sabato sera a Napoli, nel quartiere Vomero, ai danni di un padre 50enne che era intervenuto per difendere le figlie di 14 e 16 anni, coinvolte in una lite tra ragazzine e a loro volta picchiate violentemente. L'uomo, durante le fasi del pestaggio, è stato accidentalmente travolto da un furgone dell'Asia impegnato nella raccolta rifiuti. 

 

Tutti minorenni tranne uno

Gli identificati sono sei ragazzi e due ragazze, tutti minorenni, tranne uno che aveva compiuto 18 anni il giorno prima dell’aggressione. Le indagini comunque preoseguono alla ricerca delle altre persone coinvolte nel pestaggio: i video girati quella sera mostrerebbero infatti anche altri responsabili. Determinanti saranno gli impianti di videosorveglianza della piazza. E si indaga anche sulle minacce che sui social sono state indirizzate alle figlie della vittima.

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