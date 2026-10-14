Nel giugno del 2014 una giovane donna nigeriana arriva all'ospedale Bambino Gesù di Roma con sua figlia. Ha poco meno di venti giorni, è malata, pesa poco più di due chili e mezzo ed è lunga cinquanta centimetri. Sua madre è spaventata, non comprende fino in fondo ciò che sta accadendo attorno a lei e reagisce in un modo che medici e operatori non riescono a interpretare. Nel giro di poche ore quel malinteso mette in moto una macchina amministrativa e giudiziaria che finirà per separarla dalle sue due figlie. Da questa storia nasce "La luce del Sistema", il nuovo libro di Maria Grazia Calandrone pubblicato da Solferino e a cui è dedicata la puntata di "Incipit" di questa settimana.

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.