La scrittrice dedica il suo nuovo libro alla storia di una giovane donna nigeriana, costretta a separarsi dalle due figlie. L'intervista durante "Incipit", il programma di Sky TG24
Nel giugno del 2014 una giovane donna nigeriana arriva all'ospedale Bambino Gesù di Roma con sua figlia. Ha poco meno di venti giorni, è malata, pesa poco più di due chili e mezzo ed è lunga cinquanta centimetri. Sua madre è spaventata, non comprende fino in fondo ciò che sta accadendo attorno a lei e reagisce in un modo che medici e operatori non riescono a interpretare. Nel giro di poche ore quel malinteso mette in moto una macchina amministrativa e giudiziaria che finirà per separarla dalle sue due figlie. Da questa storia nasce "La luce del Sistema", il nuovo libro di Maria Grazia Calandrone pubblicato da Solferino e a cui è dedicata la puntata di "Incipit" di questa settimana.
L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.