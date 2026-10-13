Un giovane di 22 anni è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Azienda Ospedale Università di Padova per un’infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato tempestivamente, in via preventiva, la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il Centro Antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell’infezione è arrivata domenica, grazie agli accertamenti eseguiti dalla Uoc Microbiologia e Virologia dell’ospedale padovano. Il giovane ha iniziato anche la terapia antibiotica e resta ricoverato per proseguire il trattamento e il monitoraggio delle sue condizioni cliniche.