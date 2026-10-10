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Tenta di salire sull'aereo con un coltello, fermato allo scalo di Catania

Cronaca

Un passeggero italiano di 37 anni diretto ad Ancona è stato fermato dalla Polizia di Frontiera. L'uomo ha tentato di superare i controlli di sicurezza occultando l'arma nella cintura. Per lui è scattata la denuncia e il sequestro della lama

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Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. Il fatto è accaduto, nei giorni scorsi, all'aeroporto internazionale "Vincenzo Bellini" di Catania dove un passeggero di 37 anni, italiano, si è presentato ai controlli, pensando di riuscire a prendere l'aereo con un coltello. L'arma, con una lama lunga circa 8 centimetri, è stata notata durante le consuete verifiche di sicurezza prima dell'imbarco. Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno condotto il 37enne nei loro uffici per tutti gli accertamenti. I poliziotti della Polaria hanno provveduto a sequestrare l'arma, mentre il passeggero è stato denunciato per porto di arma od oggetti atti a offendere. 

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