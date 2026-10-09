Le fiamme sono divampate nel deposito di viale XI Agosto intorno alle 2.10 di notte. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco e il personale del 118 anche se non risultano persone coinvolte. A causa dell'incendio, ha fatto sapere la compagnia Autolinee toscane, "il servizio di trasporto nell'intera area urbana di Firenze potrebbe subire disagi"
Dodici autobus completamente distrutti e sette danneggiati a causa di un incendio divampato nella notte in un deposito a Firenze. Le fiamme hanno colpito la rimessa di Autolinee toscane in viale XI Agosto intorno alle 2.10 di notte. Per spegnere il rogo è stato necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Fi-Ovest, da quello aeroportuale di Calenzano e dalla sede centrale e con il supporto dal comando di Prato oltre a 4 autobotti e il mezzo aeroportuale Efestus con un serbatoio acqua: 8.100 litri e liquido schiumogeno. Il loro intervento è servito a impedire la propagazione delle fiamme ad altri autobus presenti all'interno del deposito. Sul posto anche il personale del 118 anche se non risultano persone coinvolte.
Servizio trasporti potrebbe subire disagi
Sono ora in corso gli accertamenti della polizia giudiziaria, arrivata in viale XI Agosto insieme alla polizia e alla protezione civile del Comune. Autolinee toscane, in seguito all’incendio, ha fatto sapere che le fiamme hanno “danneggiato 19 mezzi”. Di conseguenza, “il servizio di trasporto nell'intera area urbana di Firenze potrebbe subire disagi".