Le fiamme sono divampate nel deposito di viale XI Agosto intorno alle 2.10 di notte. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco e il personale del 118 anche se non risultano persone coinvolte. A causa dell'incendio, ha fatto sapere la compagnia Autolinee toscane, "il servizio di trasporto nell'intera area urbana di Firenze potrebbe subire disagi"

Dodici autobus completamente distrutti e sette danneggiati a causa di un incendio divampato nella notte in un deposito a Firenze. Le fiamme hanno colpito la rimessa di Autolinee toscane in viale XI Agosto intorno alle 2.10 di notte. Per spegnere il rogo è stato necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Fi-Ovest, da quello aeroportuale di Calenzano e dalla sede centrale e con il supporto dal comando di Prato oltre a 4 autobotti e il mezzo aeroportuale Efestus con un serbatoio acqua: 8.100 litri e liquido schiumogeno. Il loro intervento è servito a impedire la propagazione delle fiamme ad altri autobus presenti all'interno del deposito. Sul posto anche il personale del 118 anche se non risultano persone coinvolte.