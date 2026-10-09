Vajont, 63 anni dopo tra ferite che non passano e futuro da riscrivere

Il disastro del 9 ottobre 1963 parla al presente, grazie ai sopravvissuti come Micaela Colletti che continuano ad impegnarsi perché non si perda memoria, e rappresenta un'importante lezione sulla prevenzione che non può cadere dimenticata. Oggi un nuovo progetto riapre il dibattito sul futuro della valle. La proposta di realizzare una centrale idroelettrica in questo luogo ancora carico di dolore sta dividendo le comunità del territorio