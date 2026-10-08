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Cronaca

Come cambiano le spese delle famiglie italiane

Gabriele De Palma
©Getty

Resta sostanzialmente invariata la quantità di soldi spese delle famiglie italiane, ma a parità di esborso diminuiscono i consumi in tutte le aree merceologiche. Al nord si spende un terzo più che al sud, e tra Trentino e Puglia la differenza sfiora il 70%. I dati Istat

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