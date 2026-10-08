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Cronaca

Non è Francesco il santo addolcito che ci raccontano

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco

Nella sua rubrica "Caravanserai", sullo sfondo dell'ottavo centenario della morte, Pietrangelo Buttafuoco esplora la figura del santo col saio, "il più Santo degli italiani, il più italiano dei santi", tra riletture, fraintendimenti, equivoci

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