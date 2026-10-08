Appuntamento domenica 18 ottobre con la grande camminata non competitiva per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e contribuire concretamente alla ricerca scientifica. Ecco come fare per iscriversi
Domenica 18 ottobre Milano torna a tingersi di rosa con la PittaRosso Pink Parade, la grande camminata non competitiva organizzata da PittaRosso a sostegno di Fondazione Veronesi. L’iniziativa vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e contribuire concretamente alla ricerca scientifica. È ancora possibile iscriversi alla PittaRosso Pink Parade direttamente a Milano: sabato 17 ottobre, dalle 11 alle 18; domenica 18 ottobre, dalle 7.30 alle 9.30. Le iscrizioni saranno effettuate presso il PPP Village all’Arco della Pace. Chi si iscrive potrà ricevere la maglia ufficiale della manifestazione, fino a esaurimento delle scorte disponibili. La partenza è prevista intorno alle 10. Le iscrizioni sul posto saranno disponibili solo fino a esaurimento delle maglie.
Il sostegno a Fondazione Veronesi
Anche quest’anno i fondi raccolti dalla PittaRosso Pink Parade, al netto dei costi di gestione, saranno destinati a un progetto di ricerca clinica nell’ambito della piattaforma di Fondazione Veronesi dedicata al tumore al seno. In particolare, contribuiranno all’avvio di un nuovo studio clinico di fase 3. Si tratta di una fase della ricerca che coinvolge un numero elevato di pazienti e serve a verificare in modo approfondito l’efficacia e la sicurezza di un trattamento, con l’obiettivo di favorirne, quando i risultati lo consentono, l’utilizzo nella pratica clinica. Lo studio valuterà trastuzumab deruxtecan, un farmaco innovativo appartenente alla categoria degli anticorpi coniugati, conosciuti come ADC (Antibody-drug conjugates).studio valuterà trastuzumab deruxtecan, un farmaco innovativo appartenente alla categoria degli anticorpi coniugati, conosciuti come ADC (Antibody-drug conjugates).