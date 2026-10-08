Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tumori, a Milano torna la PittaRosso Pink Parade a sostegno di Fondazione Veronesi

Cronaca

Appuntamento domenica 18 ottobre con la grande camminata non competitiva per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e contribuire concretamente alla ricerca scientifica. Ecco come fare per iscriversi

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Domenica 18 ottobre Milano torna a tingersi di rosa con la PittaRosso Pink Parade, la grande camminata non competitiva organizzata da PittaRosso a sostegno di Fondazione Veronesi. L’iniziativa vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e contribuire concretamente alla ricerca scientifica. È ancora possibile iscriversi alla PittaRosso Pink Parade direttamente a Milano: sabato 17 ottobre, dalle 11 alle 18; domenica 18 ottobre, dalle 7.30 alle 9.30. Le iscrizioni saranno effettuate presso il PPP Village all’Arco della Pace. Chi si iscrive potrà ricevere la maglia ufficiale della manifestazione, fino a esaurimento delle scorte disponibili. La partenza è prevista intorno alle 10. Le iscrizioni sul posto saranno disponibili solo fino a esaurimento delle maglie.

Il sostegno a Fondazione Veronesi

Anche quest’anno i fondi raccolti dalla PittaRosso Pink Parade, al netto dei costi di gestione, saranno destinati a un progetto di ricerca clinica nell’ambito della piattaforma di Fondazione Veronesi dedicata al tumore al seno. In particolare, contribuiranno all’avvio di un nuovo studio clinico di fase 3. Si tratta di una fase della ricerca che coinvolge un numero elevato di pazienti e serve a verificare in modo approfondito l’efficacia e la sicurezza di un trattamento, con l’obiettivo di favorirne, quando i risultati lo consentono, l’utilizzo nella pratica clinica. Lo studio valuterà trastuzumab deruxtecan, un farmaco innovativo appartenente alla categoria degli anticorpi coniugati, conosciuti come ADC (Antibody-drug conjugates).studio valuterà trastuzumab deruxtecan, un farmaco innovativo appartenente alla categoria degli anticorpi coniugati, conosciuti come ADC (Antibody-drug conjugates).

Cronaca: Ultime notizie

Aggressione a Davide Iacopini, attore operato: prognosi riservata

Cronaca

Gli inquirenti sono al lavoro per individuare i ragazzini in minicar responsabili di diversi...

Iacopini

Ex Ilva, stop temporaneo stabilimenti di Genova e Novi Ligure

Cronaca

A riferirlo i sindaci, Silvia Salis e Rocchino Muliere, in una nota congiunta: "Pur comprendendo...

Meteo, arriva la prima perturbazione d'autunno: dove e quanto durerà

Cronaca

È arrivata la prima vera perturbazione autunnale: il picco è previsto oggi, con venti forti e...

Terre des Hommes: in 10 anni + 43% i reati sui minori in Italia

Cronaca

 Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia con 3.008 vittime, il 41,4%...

Maltempo sull'Italia, allerta in 12 regioni: danni in Toscana. FOTO

Cronaca

Situazione critica in particolare nel Centro Italia, con la Toscana tra le regioni più colpite da...

8 foto

Cronaca: i più letti