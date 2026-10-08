Domenica 18 ottobre Milano torna a tingersi di rosa con la PittaRosso Pink Parade, la grande camminata non competitiva organizzata da PittaRosso a sostegno di Fondazione Veronesi. L’iniziativa vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e contribuire concretamente alla ricerca scientifica. È ancora possibile iscriversi alla PittaRosso Pink Parade direttamente a Milano: sabato 17 ottobre, dalle 11 alle 18; domenica 18 ottobre, dalle 7.30 alle 9.30. Le iscrizioni saranno effettuate presso il PPP Village all’Arco della Pace. Chi si iscrive potrà ricevere la maglia ufficiale della manifestazione, fino a esaurimento delle scorte disponibili. La partenza è prevista intorno alle 10. Le iscrizioni sul posto saranno disponibili solo fino a esaurimento delle maglie.