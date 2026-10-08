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Malore in campo all'oratorio, ragazzo di 13 anni morto a Cremezzano (Brescia)

Cronaca

Il 13enne aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici. Soccorso sul campo era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate

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È morto il 13enne di San Paolo, nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando.  Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

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