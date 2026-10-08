Nell’agosto del 2019 aveva avuto l’idea che avrebbe dovuto svoltare la sua vita e renderlo multimilionario: aveva preso due biglietti perdenti del Gratta&Vinci “Il Miliardiario Maxi” e li aveva uniti per ottenerne una vincente da 10 milioni e 540 euro. Per questo, ora, Rodolfo Bianchi, 50enne della provincia di Cosenza, è a processo con l’accusa di tentata truffa davanti al Tribunale monocratico di Roma. Le udienze si sono aperte il 7 ottobre nell’aula 20 del palazzo di giustizia con il pm Mario Pesci e l’avvocato di parte civile Anna Russo (che difende gli interessi della concessionaria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato Lotterie nazionali srl) che hanno interrogato i primi testimoni.