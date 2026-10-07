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Bloccato corteo pro Pal a Torino, la polizia usa idrante

Cronaca
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Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti e la polizia ha risposto usando l'idrante. Il corteo era formato da 200 persone

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Tensioni a Torino durante il corteo pro Pal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti e la polizia ha risposto usando l'idrante. Il corteo era formato da 200 persone, e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato.

Cosa era accaduto

Il corteo era stato bloccato già una prima volta in corso Farini dalla polizia. I manifestanti hanno quindi invertito il percorso, e i pro Pal erano ripartiti nella direzione opposta, tornando verso lungo Dora Siena. Qui sono stati nuovamente fermati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine che sono riusciti a bloccarli per circa un'ora. La manifestazione era partita al termine dell’incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza al Campus Einaudi. In testa al corteo lo striscione “Contro ogni genocidio. Contro ogni guerra. Ora e sempre Resistenza”.

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