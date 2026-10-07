È morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella Nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo.

Chi era

Nata a Bergamo, ha giocato come palleggiatrice o centrale in diverse squadre di Serie A: da Milano a Parma, fino a Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Ha vinto due campionati europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008, e ha esordito con la maglia della Nazionale seniores al Montreux Volley Masters il 7 giugno 2011 (Italia-Cuba 1-3). Il Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il Segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Stefania. I funerali avranno luogo nella Chiesa S. Giorgio M. in Boltiere (Bergamo) venerdì 9 ottobre alle ore 10:00.