Novara, incidente frontale a Paruzzano: 4 feriti, 2 sono gravi

Grave incidente stradale sulla SP 142 nel territorio comunale di Paruzzaro, nel Novarese. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente nella serata di domenica 4 ottobre. Il bilancio provvisorio dell’impatto è di quattro persone coinvolte: due di loro sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice rosso. In particolare, un uomo che ha riportato un grave politrauma è stato trasferito d’urgenza al nosocomio di Borgomanero, mentre un secondo ferito grave è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara. Le altre due persone a bordo dei veicoli, che hanno riportato lesioni lievi, sono state condotte in codice verde all’ospedale di Borgomanero. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze medicalizzate e un mezzo di soccorso di base. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.