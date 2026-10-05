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Novara, incidente frontale a Paruzzano: 4 feriti, 2 sono gravi

Cronaca

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze medicalizzate e un mezzo di soccorso di base. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro

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Grave incidente stradale sulla SP 142 nel territorio comunale di Paruzzaro, nel Novarese. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente nella serata di domenica 4 ottobre. Il bilancio provvisorio dell’impatto è di quattro persone coinvolte: due di loro sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice rosso. In particolare, un uomo che ha riportato un grave politrauma è stato trasferito d’urgenza al nosocomio di Borgomanero, mentre un secondo ferito grave è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara. Le altre due persone a bordo dei veicoli, che hanno riportato lesioni lievi, sono state condotte in codice verde all’ospedale di Borgomanero. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze medicalizzate e un mezzo di soccorso di base. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

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