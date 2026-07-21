Disabili maltrattati in cinque strutture riabilitative nel Casertano

Agli ospiti venivano negati acqua e riscaldamento e somministrati farmaci senza prescrizione. È stata contestata anche una violenza sessuale ai danni di una donna con problemi psichici. Arrestato il gestore e disposte misure cautelari per altri quattro operatori, emerse inoltre falsificazioni nelle relazioni sui minori affidati al tribunale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I carabinieri di Casal di Principe, nell'ambito di un'indagine della procura di Napoli Nord, hanno accertato maltrattamenti nei confronti di minori con problemi psichici e di adulti e anziani disabili. Gli ospiti venivano privati dell'acqua calda e del riscaldamento e, in alcuni casi, sedati con farmaci somministrati senza prescrizione medica. Le verifiche hanno riguardato cinque strutture socio-sanitarie, assistenziali, educative e riabilitative situate nei comuni casertani di Casapesenna, Villa Literno, San Cipriano d'Aversa e Trentola Ducenta.

L'accusa di violenza sessuale Tra gli episodi contestati figura anche una violenza sessuale ai danni di una donna con problemi psichici. Il gestore delle strutture, Salvatore Leccia, è stato arrestato e condotto in carcere su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord. Ai domiciliari sono stati posti la legale rappresentante, un'educatrice e un operatore socio-sanitario, mentre un'altra educatrice è stata raggiunta dal divieto di dimora.

Le criticità emerse dai sopralluoghi Le indagini sono partite dopo diversi sopralluoghi effettuati dai carabinieri di Casal di Principe, guidati dal capitano Marco Busetto, insieme ai militari del Nas. Le verifiche hanno evidenziato gravi irregolarità che hanno portato il gestore a chiudere quattro delle cinque strutture, lasciando operativa solo quella a Casapesenna. Una delle strutture accoglieva minori affidati dal tribunale, le altre ospitavano persone adulte con disabilità.