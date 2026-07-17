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Folgorato da un cavo dell'alta tensione, 49enne muore nel Mantovano

Cronaca
©Ansa

La vittima, secondo quanto ricostruito, ha toccato un cavo elettrico ed è stato gravemente colpito dalla scarica. Subito sul posto i sanitari della Croce Verde di Viadana e l'elisoccorso decollato da Parma: la vittima però era già andata in arresto cardiaco e i tentativi di soccorso sono stati inutili

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Un uomo è morto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. La vittima, 49 anni, è deceduta poco dopo l’incidente, avvenuto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Fossola, a San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico, rimanendo gravemente colpito dalla scarica: è andato in arresto cardiaco e tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Viadana e l'elisoccorso decollato da Parma, oltre ai vigili del fuoco di Mantova e all'Ats Val Padana.

La ricostruzione

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Stando alle ricostruzioni al vaglio delle autorità, la vittima era intenzionata a sistemare il cavo quando, per cause da accertare, lo ha toccato restando folgorato. Il cavo elettrico, infatti, sarebbe posizionato sopra una pianta ma, a causa del violento temporale che ha colpito la zona due giorni fa, era caduto al suolo. 

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