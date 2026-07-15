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Milano, si tuffa nel Parco delle Cave e non riemerge: morta una 48enne

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La tragedia è consumato poco dopo le 16 sotto gli occhi di alcuni testimoni, che quando si sono accorti che la vittima era in difficoltà hanno lanciato l'SOS dalle colonnine presenti nell'area

 

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È morta la donna che nel pomeriggio, poco dopo le 16, si era tuffata nelle acque della cava Cabassi a Milano e non era più riemersa. La vittima è una donna di 48 anni: le  persone che l'hanno vista tuffarsi e non riemergere hanno utilizzato una delle colonnine di SOS installate nel parco per lanciare l'allerta alla polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco.

L'ultimo incidente mortale risale al giugno dello scorso anno

Fare il bagno nelle cave è vietato e molto pericoloso, sia per la bassa temperatura dell'acqua, sia per la sua densità, che rende difficile restare a galla anche ai nuotatori esperti. Nonostante i cartelli con il divieto, in tanti d'estate, quando fa caldo, si tuffano, incuranti del pericolo. E frequenti sono gli incidenti. L'ultimo mortale risale al giugno 2025. La vittima, un 38enne di Milano, si era allontanata dal gruppo di amici per fare un bagno. Dopo un paio di giorni senza notizie del figlio, il padre ne aveva denunciato la scomparsa. Poi un pescatore aveva notato nel lago artificiale un corpo. Recuperato dai vigili del fuoco era risultato quello del 38enne. Due anni prima la Cava Ongari era risultata fatale per un 20enne peruviano, che era andato a fare un bagno con un parente.

Parco Cave Milano
©IPA/Fotogramma

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