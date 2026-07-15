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Runggaldier dopo la morte della ciclista Härtig: "Rispettate il mio dolore"

Cronaca
©Ansa

La ciclista tedesca è morta in seguito all'incidente avvenuto il 23 giugno al Passo Sella: la bici della donna, in salita, si era scontrata con la moto guidata dal campione, in discesa. Laura Viktoria Härtig era in viaggio di nozze

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L'ex campione di sci alpino Peter Runggaldier rompe il silenzio dopo la morte di Laura Viktoria Härtig, la ciclista tedesca di 30 anni deceduta a meno di tre settimane dal grave incidente stradale avvenuto al Passo Sella. Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'ex discesista azzurro chiede rispetto per il momento che sta vivendo: "In merito al grave incidente stradale in cui sono stato coinvolto, vi chiedo di rispettare il mio momento di dolore e la mia necessità di riservatezza".

Il messaggio di Peter Runggaldier

Nel post pubblicato dopo aver appreso della morte della giovane ciclista, Runggaldier rivolge un pensiero alle persone coinvolte nella tragedia e alle loro famiglie. L'ex atleta conclude il messaggio scrivendo: "Il mio pensiero va a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie. Confido nella vostra sensibilità". Nel testo pubblicato sui social precisa inoltre che, in questo momento, non rilascerà interviste né dichiarazioni.

L'incidente al Passo Sella

L'incidente risale al 23 giugno lungo la strada statale 242 del Passo Sella, nel territorio di Canazei. Per cause ancora in corso di accertamento, la motocicletta guidata da Peter Runggaldier, che procedeva in salita, si è scontrata con la bicicletta condotta da Laura Viktoria Härtig, che stava invece scendendo verso valle. Entrambi sono rimasti feriti: Runggaldier è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento, mentre le condizioni della ciclista sono apparse fin da subito gravissime.

La morte di Laura Viktoria Härtig

Laura Viktoria Härtig era stata inizialmente ricoverata all'ospedale di Bolzano. Successivamente era stata trasferita in una clinica specializzata di Murnau, in Baviera, dove è morta dopo diciannove giorni di ricovero. Originaria di Penzberg, in Germania, la trentenne si trovava sulle Dolomiti insieme al marito per il viaggio di nozze, celebrato poche settimane prima.

E' morta in una clinica in Baviera, dove era stata trasferita in condizioni critiche, Laura Viktoria Härtig, turista tedesca di 30 anni, che poco meno di tre settimane fa, nei pressi di passo Sella, con la sua bicicletta da corsa si era scontrata con la moto, sulla quale viaggiava l'ex discesista azzurro Peter Runggaldier. Le sue condizioni erano da subito apparse gravi. +++ NPK +++ +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Laura Viktoria Härtig il giorno del matrimonio - ©Ansa

La passione per la montagna e lo sport

Appassionata di montagna e attività outdoor, Laura Viktoria Härtig raccontava le proprie esperienze attraverso il blog personale e il profilo Instagram, seguito da oltre 51mila persone. L'ultimo video pubblicato sui social, intitolato "Cordata per la vita", mostrava alcuni momenti del matrimonio celebrato sulle Dolomiti. Sul proprio blog si presentava così: "Ciao, sono Laura e sono cresciuta nell'Alta Baviera, ai piedi delle Prealpi bavaresi. Grazie alla mia famiglia, la passione per la montagna è scritta nel mio Dna".

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