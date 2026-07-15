La ciclista tedesca è morta in seguito all'incidente avvenuto il 23 giugno al Passo Sella: la bici della donna, in salita, si era scontrata con la moto guidata dal campione, in discesa. Laura Viktoria Härtig era in viaggio di nozze ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'ex campione di sci alpino Peter Runggaldier rompe il silenzio dopo la morte di Laura Viktoria Härtig, la ciclista tedesca di 30 anni deceduta a meno di tre settimane dal grave incidente stradale avvenuto al Passo Sella. Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'ex discesista azzurro chiede rispetto per il momento che sta vivendo: "In merito al grave incidente stradale in cui sono stato coinvolto, vi chiedo di rispettare il mio momento di dolore e la mia necessità di riservatezza".

Il messaggio di Peter Runggaldier Nel post pubblicato dopo aver appreso della morte della giovane ciclista, Runggaldier rivolge un pensiero alle persone coinvolte nella tragedia e alle loro famiglie. L'ex atleta conclude il messaggio scrivendo: "Il mio pensiero va a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie. Confido nella vostra sensibilità". Nel testo pubblicato sui social precisa inoltre che, in questo momento, non rilascerà interviste né dichiarazioni.

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L'incidente al Passo Sella L'incidente risale al 23 giugno lungo la strada statale 242 del Passo Sella, nel territorio di Canazei. Per cause ancora in corso di accertamento, la motocicletta guidata da Peter Runggaldier, che procedeva in salita, si è scontrata con la bicicletta condotta da Laura Viktoria Härtig, che stava invece scendendo verso valle. Entrambi sono rimasti feriti: Runggaldier è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento, mentre le condizioni della ciclista sono apparse fin da subito gravissime.

La morte di Laura Viktoria Härtig Laura Viktoria Härtig era stata inizialmente ricoverata all'ospedale di Bolzano. Successivamente era stata trasferita in una clinica specializzata di Murnau, in Baviera, dove è morta dopo diciannove giorni di ricovero. Originaria di Penzberg, in Germania, la trentenne si trovava sulle Dolomiti insieme al marito per il viaggio di nozze, celebrato poche settimane prima.

Laura Viktoria Härtig il giorno del matrimonio - ©Ansa