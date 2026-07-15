Incidente a Brugine, muore investito dal trattore guidato dal figlio

La vittima si chiamava Flavio Beltramin: le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori e l'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Padova

Un uomo di 75 anni, titolare di un’azienda agricola e di allevamento di Brugine, nel Padovano, è morto nella serata di martedì 14 luglio dopo essere stato investito dal trattore guidato dal figlio durante una manovra in retromarcia. La vittima si chiamava Flavio Beltramin. Il grave infortunio sul lavoro è accaduto verso le 17 e le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, tanto da essere immediatamente ricoverato all’ospedale di Padova in codice rosso. Poche ore dopo il ricovero l’uomo è però spirato. L'area dell'incidente e il mezzo agricolo sono stati posto sotto sequestro dai carabinieri di Agna.