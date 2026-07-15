Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente a Brugine, 75enne muore investito dal trattore guidato dal figlio

Cronaca

La vittima si chiamava Flavio Beltramin: le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori e l'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Padova

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 75 anni, titolare di un’azienda agricola e di allevamento di Brugine, nel Padovano, è morto nella serata di martedì 14 luglio dopo essere stato investito dal trattore guidato dal figlio durante una manovra in retromarcia. La vittima si chiamava Flavio Beltramin. Il grave infortunio sul lavoro è accaduto verso le 17 e le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, tanto da essere immediatamente ricoverato all’ospedale di Padova in codice rosso. Poche ore dopo il ricovero l’uomo è però spirato. L'area dell'incidente e il mezzo agricolo sono stati posto sotto sequestro dai carabinieri di Agna. 

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, le news: oggi 7 città con bollino rosso. LIVE

live Cronaca

La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi, nelle scorse ore, ma il culmine della terza...

Incidente a Brugine, muore investito dal trattore guidato dal figlio

Cronaca

La vittima si chiamava Flavio Beltramin: le sue condizioni sono apparse subito gravi ai...

Ponza d'Autore, XVII edizione dedicata alla (dis)informazione

Cronaca

La rassegna si terrà il 17 e 18 luglio, alle ore 22, nella suggestiva cornice di Piazza della...

Attesa sentenza per il gioielliere che uccise due ladri nel Cuneese

Cronaca

L'uomo, oggi 72enne, il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo...

Maltempo al Nord, possibili temporali estremi e grandine: ecco dove

Cronaca

Mentre continua la nuova ondata di caldo che sta colpendo da giorni il Paese, arrivano al Nord...

Cronaca: i più letti