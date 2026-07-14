Morta Neliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra: aveva 81 anni

Romana, classe 1945, laureata in Letteratura russa, Neliana Tersigni aveva iniziato la carriera giornalistica poco più che ventenne nella redazione Esteri di "Paese Sera". Da lì aveva iniziato a seguire i grandi scenari internazionali: la Spagna del dopo Franco, il Medio Oriente, la Russia, la Germania, l'Africa settentrionale. Per Sky TG24 aveva collaborato da Bengasi, in Libia

Ha raccontato la prima Guerra del Golfo, la prima Intifada palestinese, il ritorno di Yasser Arafat e l'assassinio di Yitzhak Rabin. È scomparsa, a 81 anni, Neliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra. Il suo ultimo messaggio lo scorso 12 luglio. Su Facebook aveva scritto: “Sto partendo per Roma. Forse per l'ultima volta. Io non so se sopravvivo senza il Cairo e soprattutto senza il Nilo”. Un post che oggi suona come un saluto malinconico a quel Paese, l’Egitto, che l’aveva accolta e che lei ha raccontato per tanti anni.