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Cronaca

10 libri per i lettori dai 6 ai 9 anni: storie per tutte le passioni

Gaia Mombelli

©Getty

Avventure, spazio, calcio, storia, natura e fantasia. Una selezione di novità e grandi classici per rendere l'estate un'occasione di scoperta e divertimento attraverso la lettura

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