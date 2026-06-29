Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La polizia locale di Milano avrà in dotazione il taser

Cronaca
©Ansa

Dopo la sperimentazione conclusa a gennaio, il Consiglio comunale ha deciso di renderlo una dotazione permanente. Chiesta però una relazione dopo 12 mesi di utilizzo

ascolta articolo

La polizia locale di Milano avrà permanentemente in dotazione il taser. La decisione, dopo i sei mesi di sperimentazione conclusi a gennaio, è stata ratificata dal Consiglio comunale, che ha approvato la modifica dell'ordinamento di Polizia Locale. L'utilizzo del taser è stato però approvato con alcuni emendamenti, approvati dopo che la maggioranza con alcuni consiglieri aveva espresso qualche dubbio sul corretto utilizzo dello strumento.

Gli emendamenti

 È stato approvato un emendamento della maggioranza che chiede più pattuglie nelle ore serali e notturne, fissando in 25 e in 20 il numero minimo di quelle operative. Un altro emendamento approvato chiede dei presidi fissi nelle zone della movida della città. Mentre uno della maggioranza chiede che dopo l'utilizzo per 12 mesi del taser il comandante della polizia locale relazioni il sindaco sul suo utilizzo, "sarebbe una responsabilità se dovesse morire qualcuno - ha detto il consigliere Pd e presidente della commissione Sicurezza Michele Albiani -, chiediamo di prolungare la sperimentazione per 12 mesi ancora".

Approfondimento

Taser, cos'è la pistola elettrica usata da polizia e carabinieri

Cronaca: Ultime notizie

Caldo, 2 morti a Genova. In Lombardia 11mila accessi a pronto soccorso

live Cronaca

Temperature record in Italia ed Europa, con il picco del caldo atteso domani. Due persone, un...

Toscana, treno regionale esce dai binari nel Fiorentino: nessun ferito

Cronaca

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la linea Firenze–Borgo San Lorenzo....

Omicidio a Camaiore, i funerali di Mirko Moriconi e Kety Andreoni

Cronaca

Piero Moriconi, il 24 giugno, ha ucciso a colpi di fucile il figlio e la moglie. Ora è detenuto...

Bologna, sale sul lucernario e precipita per 6 piani: muore 26enne

Cronaca

Il tragico incidente è avvenuto a San Lazzaro di Savena. Il giovane sarebbe salito sul terrazzo...

Orte, morto un 42enne umbro nella piscina delle terme

Cronaca

La tragedia è avvenuta domenica 28 giugno, durante il soggiorno dell'uomo presso la struttura...

Cronaca: i più letti