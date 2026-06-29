La polizia locale di Milano avrà in dotazione il taser

La polizia locale di Milano avrà permanentemente in dotazione il taser. La decisione, dopo i sei mesi di sperimentazione conclusi a gennaio, è stata ratificata dal Consiglio comunale, che ha approvato la modifica dell'ordinamento di Polizia Locale. L'utilizzo del taser è stato però approvato con alcuni emendamenti, approvati dopo che la maggioranza con alcuni consiglieri aveva espresso qualche dubbio sul corretto utilizzo dello strumento.