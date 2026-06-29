La vittima è stata trasportata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. La saetta, intorno alle 15:30, avrebbe centrato l’abitazione nella quale si trovava la donna all’Alpe Pescia, una località montana sopra il comune di Masera in provincia di Verbano Cusio Ossola

Una donna è stata colpita da un fulmine in Piemonte, durante un’ondata di maltempo sulla regione. La vittima, che nonostante le ferite riportate non sarebbe in pericolo di vita, è stata colpita nel pomeriggio di oggi all'Alpe Pescia, una località montana sopra il comune di Masera, in provincia di Verbano Cusio Ossola. La donna si trovava in casa quando, intorno alle 15:30, la sua abitazione è stata centrata da una saetta che ha distrutto i lampadari. La violenza della scarica ha sbalzato la donna a diversi metri di distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola, i militari del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) e i sanitari della Croce Rossa di Domodossola per prestare le prime cure e organizzare il trasporto in ospedale.