Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei giornali, il "traballante" accordo tra Israele e Libano, con le proteste per l'intesa durante la grande festa sciita dell'Ashura. Ancora tensioni nello Stretto di Hormuz. Poi il dramma a Vico (Viterbo): il marito della ministra della Famiglia Roccella si tuffa nel lago e non riemerge. Infine il Pride: a Milano c'era la segretaria dem Schlein
- Caldo, il giorno più critico: oggi, domenica 28 giugno, previsto il picco di afa in Italia con temperature da Paesi tropicali. Bollino rosso in 17 città. Da Berlino a Praga, emergenza in Europa per 193 milioni di cittadini. Guerra in Medioriente, Beirut riconosce Israele (ma Hezbollah minaccia). Nuovi raid sullo Stretto di Hormuz. Il tuffo nel lago, poi il malore: disperso il marito della ministra Roccella
- Nell'inferno di La Guaira, al centro del terremoto in Venezuela: nel villaggio costruito dall'ex presidente Chávez restano in piedi pochi palazzi. I soccorritori scavano anche con le mani. Pride, la segretaria del Pd Schlein al corteo con altre 350mila persone ricorda il ragazzo di Camaiore (Lucca): "Una legge per Mirko. L'omotransfobia uccide. Passi indietro con l'approvazione del ddl Valditara".
- Iran, tregua in bilico (e vacilla anche Beirut). Nuovi scontri tra Usa e Teheran, nello Stretto di Hormuz colpita un'altra petroliera. Gli ayatollah minacciano di nuovo l'Italia. In Libano sale la rabbia delle fazioni contro l'intesa con Israele. Si tuffa nel lago di Vico (Viterbo), disperso il marito della ministra Roccella.
- Massacrati per un'ossessione: il presunto killer della famiglia bengalese molestava la donna. Ora è in fuga. Il marito della ministra Roccella si tuffa dalla barca e non riemerge: tragedia nel lago di Vico, messaggi di solidarietà della premier Meloni e della politica. Emergenza caldo, il ministro Schillaci: negli ospedali triage dedicati. Allerta per 200 milioni di europei, previsto il picco nel fine settimana.
- Formula rovente: alle 15 il Gp d'Austria, Ferrari e Kimi all'attacco. Russell in pole position tra le polemiche, beffati Leclerc e Hamilton. Antonelli: "Io ingenuo", il compagno provoca. Mondiali, fenomeno Francia: Dembélé, Olise, Doué e sua altezza Mbappé, è la generazione-gol. Scattano i sedicesimi di finale: si parte con Sudafrica-Canada.
- Nazionale, chi la spunta? Sulla scelta del ct si gioca la prima partita tra Malagò e club. Alcuni presidenti di Serie A sono contrari al ritorno di Roby: fanno pesare l'addio traumatico del 13 agosto 2023. Antonio ha lasciato nel 2016 la guida della Nazionale. Il capo della Figc debutta rivendicando totale autonomia. Napoli, occhio allo scatto dell'Inter su Khalaili: Ausilio prova a inserirsi per l'esterno.
- Kessié, messaggio forte e chiaro dal Mondiale: "Juve, io mi prenderei. Sono in forma e svincolato, cosa volete di più? Hanno ragione a volermi, sono un gran bel colpo. Si parla dei bianconeri, lo so, il mio agente sta lavorando. Intanto sogno con la mia Costa d'Avorio". Zaniolo strizza l'occhio alla Vecchia Signora (che ha un piano per ricaricare Yildiz).
- L'imam pro Khamenei guida la festa dell'Ashura a Milano: Ali Faeznia al vertice di una moschea legata all'Iran. Fari della magistratura. Israele-Libano, Hezbollah contro la tregua: "Combattiamo". Elogio del quotidiano americano Wall Street Journal alla premier Meloni: "Con lei Paese stabile". Cani poliziotto, la denuncia dei sindacati: "Adottati dagli agenti per toglierli dai canili".
- Guerra e timori di strette non fermano il rally delle Borse. Diversi listini (tra cui Piazza Affari) sono ai massimi, ma il rialzo maschera una crescente selettività: il 40% delle società a Wall Street viaggia sotto la media mobile a 200 giorni, segnale di debolezza. E le Magnifiche Sette perdono lo scettro con ribassi a due cifre per Microsoft e Meta. Più cautela sulle Ipo dopo il debutto di Space X.
- Delmastro, la Camera ai pm: "Scudo pronto". Il procuratore di Bari Rossi: "Ormai chi viene eletto pensa di poter fare ciò che vuole, senza più subire controlli né indagini". Tavolara e le altre perle messe a rischio dalla legge Sviluppo: così la norma per le aree Zes, alleggerendo burocrazia e controlli, mette in pericolo non solo Olbia, ma tutto il Centro-sud. Intanto in Sardegna la protesta cresce in attesa del Tar.
- Panico a sinistra, "il condizionatore è di destra": dubbi dei compagni ecologisti sulla legittimità di usare climatizzatori. Le accuse di Bonelli (Avs) al caldo: si accanisce soprattutto sui poveri. Come è umana la Von der Leyen, presidente della Commissione Ue: aria fresca solo nei suoi uffici. "Torture nell'esercito", un soldato fa tremare l'armata del presidente russo Putin.
- Iran-Usa, i raid minano la pace. I due Paesi tornano a parlare la lingua del fuoco: è in corso nello stretto di Hormuz la peggior escalation dalla firma del Mou, Memorandum of Understanding. Hezbollah a Israele: "No all'intesa". Intanto il presidente americano Trump invoca l'immunità per il Board su Gaza. Terremoto in Venezuela, oltre mille vittime. Rabbia e fischi contro la presidente Rodríguez.
- L'ultima vittima della strage di Viareggio: l'ex adi Ferrovie Moretti va in carcere. La Cassazione conferma cinque anni di reclusione ma confonde responsabilità e colpevolezza. Alla folla di Vannacci (Futuro Nazionale) deve contrapporsi un popolo centrista ed europeista. Iran, il grido dell'imprenditrice Fatima: "Non possiamo più accettare la tirannia". Antisemitismo, l'Europa è in preda agli estremismi. Rabbi Margolin: "I politici alimentano l'odio".
- Il marchio di Prigozhin, ex capo della Wagner: il presidente ucraino Zelensky annuncia un'operazione di influenza mentre un soldato russo in video minaccia un ammutinamento e chiede di essere ricevuto al Cremlino. Moretti, derive di una giustizia moralizzatrice: il suo caso è il manifesto di un Paese fondato sulla cultura dello scalpo. Governo diviso tra "voto ad aprile" e "voto subito": slalom della premier Meloni tra i suoi ministri.
- Caldo, ospedali mobilitati: sotto pressione i Pronto soccorso con le temperature record. La Cisl: "Malori nei cantieri edili". Biblioteche e musei climatizzati, accesso agevolato alle piscine: mezza Italia corre ai ripari con rifugi climatici nelle città. Si tuffa nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, e scompare: disperso il marito della ministra perla la Famiglia Roccella
- L'accordo di Washington tra Israele e Libano spacca il Paese dei cedri: cortei e proteste nel giorno della grande festa sciita dell'Ashura. Il primo ministro dello Stato ebraico Netanyahu mantiene la presenza militare e bombarda ancora il Sud del Libano, mentre Hezbollah dice no al disarmo. Nuovi scontri anche tra Iran e Usa.