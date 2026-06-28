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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24

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Sulle aperture dei giornali, il "traballante" accordo tra Israele e Libano, con le proteste per l'intesa durante la grande festa sciita dell'Ashura. Ancora tensioni nello Stretto di Hormuz. Poi il dramma a Vico (Viterbo): il marito della ministra della Famiglia Roccella si tuffa nel lago e non riemerge. Infine il Pride: a Milano c'era la segretaria dem Schlein

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