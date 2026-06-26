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Donna morta nel Salernitano, fermato il compagno

Cronaca

La 56enne era stata trovata senza vita la scorsa notte nella sua abitazione di via Di Florio a Nocera Inferiore. Gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni nella ricostruzione dei fatti

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È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che, la scorsa notte, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Di Florio a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Era stato lui a lanciare l'allarme dell'accaduto.

Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.

 

L'autopsia

Sulla salma, sequestrata, è stata disposta l'autopsia che servirà a ricostruire in maniera certa le cause della morte. Sul corpo della donna sarebbero stati riscontrati segni sospetti all'altezza del collo che hanno insospettito i carabinieri. 

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