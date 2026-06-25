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Cronaca

Il futuro di Napoli è già nelle sue viscere

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

Per capire la città bisogna attraversarne il sottosuolo, i racconti e le metamorfosi culturali. Le Stazioni dell’Arte, il Cunto di Basile, il pensiero di Isotta e il cinema contemporaneo raccontano una città che integra differenze invece di cancellarle. Napoli vive di accumulo e reinvenzione. Ed è proprio questa la sua modernità

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