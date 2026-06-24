Oltre i voti, la scuola tra benessere emotivo e metodo personalizzato

L’indagine di MyEdu rivela che le famiglie italiane rifiutano il mito della scuola performativa, privilegiando approcci personalizzati contro un’ansia da prestazione che colpisce l’86% dei bambini della primaria. Risultati e benessere passano attraverso la tutela dell’equilibrio emotivo e della sinergia con gli adulti. “Un’emozione non è un nemico da combattere, ma un segnale da ascoltare, nominare e poi lasciare andare”, ha dichiarato Monica Bertelli, psicologa e membro del Comitato Scientifico di MyEdu