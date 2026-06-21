Incendio all’Ospedale del Mare di Napoli. FOTO

1/3 ©Ansa
- La facciata dell’Ospedale del Mare di Napoli mostra i segni dell’incendio che ha interessato una parete di coibentazione esterna. Il rogo, secondo quanto riferito dall’ANSA, è stato domato dopo l’intervento dei vigili del fuoco.
2/3 ©Ansa
- Il dettaglio della parete esterna evidenzia l’area danneggiata dalle fiamme, che si sono propagate in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell’edificio. Le cause del rogo sono ancora ignote e sono in corso le operazioni di bonifica.
3/3 ©Ansa
- La colonna verticale annerita attraversa diversi piani della struttura sanitaria. Non si registrano feriti, ma per precauzione i pazienti di alcuni reparti sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti dell’Ospedale del Mare.