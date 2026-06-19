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Pesaro, 81enne sfrattato da casa spara fucilate contro un'agenzia immobiliare

Cronaca
©Ansa

Il titolare dell'agenzia è il proprietario dell'abitazione dove viveva l'anziano, raggiunto da un avviso di sfratto perché non pagava l'affitto. Dopo la sparatoria l'inquilino si è costituito

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Un 81enne di Pesaro, G.F., ha sparato due colpi di fucile contro la vetrata di un'agenzia immobiliare di Civitanova Marche. L'uomo si è quindi allontanato, ma in seguito è andato a costituirsi in Questura a Pesaro. Secondo quanto emerso, l'uomo era stato sfrattato dal titolare dell'agenzia.

Lo sfratto

Fossi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, viveva in affitto a Pesaro in un'abitazione di proprietà del titolare dell'agenzia presa di mira, M. R.. Non avendo pagato l'affitto, però, era stato raggiunto da un avviso di sfratto, che sarebbe diventato esecutivo a fine mese. Venerdì mattina, probabilmente dopo aver viaggiato in auto fino a Civitanova Marche, si è diretto all'Agenzia Domus Aurea, ha preso il fucile e ha sparato due volte contro la vetrina all'ingresso, aprendo un foro di 2 centimetri.

Approfondimento

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Identificato dalle telecamere

Al momento degli spari, all'interno dell'agenzia immobiliare c'erano il

titolare e quattro dipendenti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Fossi nel frattempo si è allontanato, ma è stato identificato dai carabinieri attraverso l'esame delle telecamere di sicurezza dell'agenzia. Ma prima ancora che i militari potessero andare ad arrestarlo, lui si è costituito.

"Ci aveva minacciato"

Il titolare dell'agenzia ha quindi raccontato che l'anziano "aveva minacciato sia me sia il mio avvocato prima dello sfratto. Ci ha detto che non aveva niente da perdere e che avrebbe fatto pazzie una volta messo alle strette". Però, ha aggiunto, "mai avremmo pensato a qualcosa del genere".

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