Il titolare dell'agenzia è il proprietario dell'abitazione dove viveva l'anziano, raggiunto da un avviso di sfratto perché non pagava l'affitto. Dopo la sparatoria l'inquilino si è costituito ascolta articolo

Un 81enne di Pesaro, G.F., ha sparato due colpi di fucile contro la vetrata di un'agenzia immobiliare di Civitanova Marche. L'uomo si è quindi allontanato, ma in seguito è andato a costituirsi in Questura a Pesaro. Secondo quanto emerso, l'uomo era stato sfrattato dal titolare dell'agenzia.

Lo sfratto Fossi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, viveva in affitto a Pesaro in un'abitazione di proprietà del titolare dell'agenzia presa di mira, M. R.. Non avendo pagato l'affitto, però, era stato raggiunto da un avviso di sfratto, che sarebbe diventato esecutivo a fine mese. Venerdì mattina, probabilmente dopo aver viaggiato in auto fino a Civitanova Marche, si è diretto all'Agenzia Domus Aurea, ha preso il fucile e ha sparato due volte contro la vetrina all'ingresso, aprendo un foro di 2 centimetri. Approfondimento Casa, sfratti e sgomberi più rapidi: si prepara la stretta

Identificato dalle telecamere Al momento degli spari, all'interno dell'agenzia immobiliare c'erano il titolare e quattro dipendenti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Fossi nel frattempo si è allontanato, ma è stato identificato dai carabinieri attraverso l'esame delle telecamere di sicurezza dell'agenzia. Ma prima ancora che i militari potessero andare ad arrestarlo, lui si è costituito.