Perché in Italia è quasi impossibile misurare l'islamofobia

Dall’Unar all’Oscad, nel nostro paese ci sono diversi strumenti per segnalare episodi di razzismo e islamofobia, ma le istituzioni non li classificano in modo da rendere misurabile l'odio anti-musulmano. Un'iniziativa del comune di Torino potrebbe segnare la strada per aumentare la consapevolezza e migliorare la raccolta dati