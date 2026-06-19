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Cronaca

Perché in Italia è quasi impossibile misurare l'islamofobia

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

Dall’Unar all’Oscad, nel nostro paese ci sono diversi strumenti per segnalare episodi di razzismo e islamofobia, ma le istituzioni non li classificano in modo da rendere misurabile l'odio anti-musulmano. Un'iniziativa del comune di Torino potrebbe segnare la strada per aumentare la consapevolezza e migliorare la raccolta dati

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