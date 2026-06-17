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Cronaca

Quanto è inquinata l'aria delle nostre città? I dati

Gabriele De Palma
©Getty

Quasi tutti i grandi centri urbani registrano valori di inquinanti più alti dei nuovi parametri Ue. Oltre alle cattive abitudini degli italiani, è responsabilità anche delle lacune del trasporto pubblico, della mancanza di ciclabili e di servizi di condivisione dei mezzi di trasporto: i dati del rapporto Mobilitaria

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