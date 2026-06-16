"Lady Gucci" Patrizia Reggiani eredita 20 mln di euro, annullato testamento della madreCronaca
Il Tribunale civile di Milano a fine 2025 ha dichiarato la falsità del testamento pubblico con il quale la 90enne madre di Patrizia Reggiani il 6 novembre 2018 dal letto d’ospedale lasciò gran parte del proprio patrimonio immobiliare non alla figlia, di cui temeva la dissipazione dei beni, ma a una neo Fondazione Fernando e Silvana Reggiani
Il testamento di Silvana Barbieri, la madre di Patrizia Reggiani che ha scontato la pena come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci, è stato dichiarato falso dalla IV sezione del Tribunale civile di Milano e potrebbe valere alla figlia, oggi 77enne, un'eredità di almeno 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere della Sera.
Un'eredità di almeno 20 milioni di euro
Con il testamento, ricevuto e registrato dal notaio cremonese Alberto Pavesi, la 90enne Silvana Barbieri Reggiani il 6 novembre 2018 lasciò gran parte del proprio patrimonio immobiliare non alla figlia Patrizia, ma alla “Fondazione Fernando e Silvana Reggiani” fatta costituire, presiedere e gestire all'avvocato Maurizio Enrico Carlo Giani in qualità di esecutore testamentario. Alla Fondazione andò un complesso immobiliare da almeno 14 milioni a Milano, un legato da 4 milioni e un compenso di 100.000 euro.
Se diventerà definitivo l'annullamento in primo grado — impugnato in Appello dai legali della Fondazione — l'erede tornerà Patrizia Reggiani, tuttora sottoposta dal Tribunale ad amministrazione di sostegno. La Procura di Milano, con le pm Tiziana Siciliano e Michela Bordieri, anni fa aveva già istruito un processo in cui imputava a Giani la circonvenzione di incapace della 90enne Barbieri, ma l'uomo era stato assolto.