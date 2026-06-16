Il Tribunale civile di Milano a fine 2025 ha dichiarato la falsità del testamento pubblico con il quale la 90enne madre di Patrizia Reggiani il 6 novembre 2018 dal letto d’ospedale lasciò gran parte del proprio patrimonio immobiliare non alla figlia, di cui temeva la dissipazione dei beni, ma a una neo Fondazione Fernando e Silvana Reggiani ascolta articolo

Il testamento di Silvana Barbieri, la madre di Patrizia Reggiani che ha scontato la pena come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci, è stato dichiarato falso dalla IV sezione del Tribunale civile di Milano e potrebbe valere alla figlia, oggi 77enne, un'eredità di almeno 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere della Sera.

Silvana Barbieri Reggiani - ©Ansa

Un'eredità di almeno 20 milioni di euro Con il testamento, ricevuto e registrato dal notaio cremonese Alberto Pavesi, la 90enne Silvana Barbieri Reggiani il 6 novembre 2018 lasciò gran parte del proprio patrimonio immobiliare non alla figlia Patrizia, ma alla “Fondazione Fernando e Silvana Reggiani” fatta costituire, presiedere e gestire all'avvocato Maurizio Enrico Carlo Giani in qualità di esecutore testamentario. Alla Fondazione andò un complesso immobiliare da almeno 14 milioni a Milano, un legato da 4 milioni e un compenso di 100.000 euro.

PROCESSI - ©Ansa