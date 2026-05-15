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Cronaca

Omicidi, l’Italia resta uno dei Paesi meno violenti dell’Unione europea

Raffaele Mastrolonardo

Le statistiche Ue mostrano che, per quanto riguarda il crimine più grave, la Penisola rimane ai livelli più bassi. Lo stesso non si può dire per furti e rapine. Fai il confronto tra gli Stati per tutti i tipi di reato.

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