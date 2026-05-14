Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enne

L'uomo , 66 anni, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È emerso un quadro familiare critico. Negli ultimi mesi, infatti, sia la moglie che il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell’aggressore, raccontando episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui ascolta articolo

Accoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce e violenze. Nuovo episodio di violenza domestica. E' accaduto a Napoli, nel Rione Traiano, dove è stato arrestato un uomo di 66 anni: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La vittima, una 65enne, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal marito all'interno della sua abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente.

Fonte Carabinieri

La donna riesce a scappare dopo l'aggressione L'uomo avrebbe iniziato a insultare la donna con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, andato distrutto durante l'aggressione. Solo in quel momento la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina. La 65enne ha tentato di fuggire ma è stata colpita più volte, al petto, alla gamba destra e un ulteriore colpo alla schiena. Nonostante le lesioni, la 65enne è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l'Ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni.



Approfondimento Rapina a Prato, grave la vittima. L'aggressore ha 16 anni