Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enne

Napoli, accoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce e violenze: arrestatoCronaca
L'uomo , 66 anni, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È emerso un quadro familiare critico. Negli ultimi mesi, infatti, sia la moglie che il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell’aggressore, raccontando episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui
Accoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce e violenze. Nuovo episodio di violenza domestica. E' accaduto a Napoli, nel Rione Traiano, dove è stato arrestato un uomo di 66 anni: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La vittima, una 65enne, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal marito all'interno della sua abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente.
La donna riesce a scappare dopo l'aggressione
L'uomo avrebbe iniziato a insultare la donna con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, andato distrutto durante l'aggressione. Solo in quel momento la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina. La 65enne ha tentato di fuggire ma è stata colpita più volte, al petto, alla gamba destra e un ulteriore colpo alla schiena. Nonostante le lesioni, la 65enne è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l'Ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni.
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Sequestrate le forbici intrise di sangue
I Carabinieri dopo la testimonianza si sono diretti nell'appartamento della coppia. All'interno c'era il 66enne disteso sul letto della camera da letto. L'appartamento si presentava completamente a soqquadro, con mobili danneggiati e chiari segni della violenta lite appena consumata. Durante il sopralluogo sono state sequestrate le forbici intrise di sangue. È emerso un quadro familiare critico. Negli ultimi mesi, infatti, sia la moglie che il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell'uomo, raccontando episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui. In un episodio il figlio aveva denunciato che il proprio padre si era introdotto nella sua stanza brandendo delle forbici e urlandogli contro. Il 66enne arrestato, su disposizione della Procura di Napoli, è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale.