Donna scomparsa con figli in Friuli, i Pm dei minori avviano verifiche

Anche la Procura per i minorenni di Bologna, competente sull'Emilia-Romagna, si è attivata e ha avviato verifiche sul caso di Sonia Bottacchiari, la donna che il 20 aprile è scomparsa coi due figli di 16 e 14 anni, partendo dal Piacentino. La famiglia, la cui auto era stata trovata a Tarcento (Udine) il 6 maggio, è stata rintracciata nelle scorse ore, probabilmente all'estero, dagli investigatori coordinati dalla Procura di Piacenza. Agli inquirenti la donna avrebbe detto di non voler essere trovata.

