Se non stai bene chiedi aiuto? Non sempre: i dati sui giovani in Usa

Un recente sondaggio condotto dal Pew Research Center mette in luce come il 36% degli under 30 statunitensi giudichi la propria salute mentale “discreta” o “scarsa”, contro il 16% registrato tra i 50-64enni e appena il 9% tra gli over 65
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