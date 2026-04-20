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Bergamo, duplice omicidio a Covo: sentiti due indagati, si cerca un terzo

Cronaca

Due dei tre indagati, che erano presenti sulla scena del crimine al momento del delitto, si sono presentati accompagnati dall'avvocato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Sono stati interrogati dal pm di turno e poi rilasciati in stato di libertà. E' ancora ricercato invece l'autore materiale del duplice omicidio

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Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Rajinder Singh e Gurmit Singh, entrambi di 48 anni, avvenuto nella tarda serata di venerdì a Covo, in provincia di Bergamo: due dei tre indagati, che erano presenti sulla scena del crimine al momento del delitto, si sono presentati accompagnati dall'avvocato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Sono stati interrogati dal pm di turno e poi rilasciati in stato di libertà. E' ancora ricercato invece l'autore materiale del duplice omicidio, che era scappato con i co-indagati, subito dopo l'azione di fuoco. Gli omicidi sono avvenuti all'esterno di un'associazione culturale della locale comunità Sikh.

 

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