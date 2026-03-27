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Cronaca

Violenza a scuola: cambiare punto di vista o perdere i nostri ragazzi

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©Ansa

La vicenda della professoressa di francese accoltellata a Bergamo da uno studente tredicenne scuote e interroga, ma la scuola è spesso solo l'atto finale di un percorso di violenza che inizia altrove. Lo psicoterapeuta Domenico Barrilà ci parla del rischio di interpretare alcuni fatti di cronaca, come questo, attraverso "universalizzazioni": la tendenza a generalizzare e a semplificare ci allontana ancora di più dalla comprensione delle nuove generazioni

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