Violenza a scuola: cambiare punto di vista o perdere i nostri ragazzi

La vicenda della professoressa di francese accoltellata a Bergamo da uno studente tredicenne scuote e interroga, ma la scuola è spesso solo l'atto finale di un percorso di violenza che inizia altrove. Lo psicoterapeuta Domenico Barrilà ci parla del rischio di interpretare alcuni fatti di cronaca, come questo, attraverso "universalizzazioni": la tendenza a generalizzare e a semplificare ci allontana ancora di più dalla comprensione delle nuove generazioni