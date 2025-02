Napoli, 13enne armato di coltello. Controlli dei Cc sulla movida

Il ragazzo ha detto inizialmente che quell’arma non era la sua ma di un amico che gliel’aveva prestata. Alla fine però cede e ammette le proprie colpe. Il giovane, della zona Salvator Rosa ed è di ottima famiglia, è stato segnalato per poi essere affidato alla propria madre. Il coltello di 14 centimetri di cui 6 di lama è stato sequestrato

Ha appena compiuto 13 anni. Quasi non si vedeva nel gruppo di amici che i carabinieri della compagnia Napoli centro controllano nella storica piazza Dante. Tra le decine di militari impegnati nel servizio alla movida ci sono anche i carabinieri in borghese del nucleo operativo e quel gruppo di minorenni viene preso alla sprovvista. “Carabinieri”: una voce sorprende i ragazzini, un coltello cade a terra. Il 13enne dice inizialmente che quell’arma non è la sua, ma di un amico che gliel’aveva prestata. Alla fine però cede e ammette le proprie colpe. Il ragazzo, della zona Salvator Rosa ed è di ottima famiglia, è stato segnalato per poi essere affidato alla propria madre.. Il coltello di 14 centimetri di cui 6 di lama è stato sequestrato.

Controlli a tappeto nel centro di Napoli

Questo è solo l’ultimo caso avvenuto questa notte durante i controlli dei carabinieri che stanno constatando come la diffusione delle armi continui nonostante le campagne di prevenzione. Un fenomeno che vede i coltelli nelle mani di ragazzini sempre più piccoli. Questa notte i militari hanno quindi presidiato la zona del centro storico con 65 ragazzi identificati e 28 veicoli controllati. Non sono mancate le sanzioni al codice della strada con 41 contravvenzioni e 9 scooter sequestrati. Altro dato importante sono i 13 giovanissimi fermati in sella a uno scooter senza indossare il casco.