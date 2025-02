Reggio Calabria, smantellata una piantagione marijuana: due denunce

I carabinieri di Reggio Calabria hanno scoperto e sequestrato a Rosalì 1.800 piante di marijuana coltivate in un capannone agricolo alimentato da un allaccio abusivo alla rete elettrica. Due proprietari sono stati denunciati per coltivazione illegale e per furto di energia elettrica. Le analisi hanno rivelato un contenuto di THC superiore allo 0,5% e sono stati sequestrati 170 kg di marijuana essiccata pronta per la vendita