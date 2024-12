Incidenti stradali, tamponamento nel Milanese: morto vigile del fuoco

La vittima era in sella alla sua moto e stava rientrando a casa, dopo il turno al comando provinciale dei vigili del fuoco di via Messina, quando è rimasto coinvolto in un tamponamento con altre quattro auto

La vittima è un uomo di 59 anni, morto ieri sera in seguito a un incidente stradale mentre in sella alla sua moto stava percorrendo la Ss 11 nel tratto Molino Dorino-Cornaredo, in provincia di Milano. Il capo reparto dei vigile del fuoco Filippo Masi stava rientrando a casa, dopo il turno al comando provinciale di via Messina, quando è rimasto coinvolto in un tamponamento con altre quattro auto. Il 59enne, con 33 anni di carriera alle spalle, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo ma è morto poco dopo l'arrivo nella struttura. Le indagini sono affidate dalla Polizia stradale.