Le origini

Sin dal Medioevo si praticarono devozioni in forma di novena ma l'uso ne divenne frequentissimo dal sec. XV in poi, e incontrò opposizioni e censure nei giansenisti, scrive la Treccani. La Novena fu eseguita per la prima volta in una casa di missionari vincenziani di Torino nel Natale del 1720 nella chiesa dell'Immacolata che si trovava a fianco del Convitto Ecclesiastico che i missionari gestivano per la formazione del clero, racconta Famiglia Cristiana. È in questo ambiente particolarmente attento a vivere liturgicamente il Mistero di Gesù, Verbo Incarnato, che fu scritta e per la prima volta eseguita in canto la Novena di Natale.