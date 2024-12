Università, Bernini firma decreto su telematiche. Cosa cambia

Le novità

Rispetto alle regole vigenti, una novità rilevante è l'introduzione di una quota minima - pari al 20% - di lezioni in modalità non registrata. Previsto poi l'obbligo di svolgere esami in presenza e, in questo senso, saranno rafforzati i controlli da parte dell'ANVUR. Previste deroghe solo in caso di situazioni temporanee emergenziali e per studenti con disabilità accertata. Il testo introduce anche una revisione del rapporto studenti-professori per tutti i corsi che si svolgono in modalità, esclusivamente o prevalentemente a distanza, sia per le telematiche che per le presenziali. La modifica, sottolinea il Mur, permetterà di mantenere "elevati standard qualitativi" per quanto riguarda la didattica a distanza, dando piena attuazione al programma di assunzioni già previsto.