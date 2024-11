Caserta, rientrati gli sposi scomparsi: abbiamo fatto viaggio a Milano

Sembravano spariti nel nulla, invece Maria Zaccaria e Pietro Montanino si erano allontanati per qualche giorno di vacanza. “Siamo andati a Milano, poi a Bologna e a Venezia”, hanno detto i due sposi. Intervistati da Chi l'ha visto? hanno raccontato cosa hanno fatto nei quattro giorni, da martedì 29 ottobre a domenica 3 novembre, in cui tutto il paese - e non solo - li cercava con grande apprensione. Dopo aver lasciato i due figli, di 7 mesi e 7 anni, ai genitori di lui a Frattamaggiore, nel Napoletano, senza dire nulla, sono partiti, “perché dopo il matrimonio non abbiamo potuto fare un viaggio di nozze vero e proprio”. La cerimonia con rito civile si era svolta il 25 ottobre, celebrata proprio dal sindaco di Cesa Enzo Guida, tra i primi a lanciare l'allarme per la scomparsa.